‘Barış anlaşması imzalamak istiyoruz’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye
ile normalleşme açıklamaları geldi. Paşinyan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz" dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi için "müzakerelere hazırız" açıklamasını yaptı. Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini de söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
da Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana
'da gerçekleşeceğini hatırlattı.