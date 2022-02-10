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Haberler Dünya Haberleri ‘Barış anlaşması imzalamak istiyoruz’
Giriş Tarihi: 11.2.2022

‘Barış anlaşması imzalamak istiyoruz’

‘Barış anlaşması imzalamak istiyoruz’
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile normalleşme açıklamaları geldi. Paşinyan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz" dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi için "müzakerelere hazırız" açıklamasını yaptı. Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini de söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini hatırlattı.
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‘Barış anlaşması imzalamak istiyoruz’
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