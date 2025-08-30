Barış çabalarına zarar verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi kararına tepki gösterdi. Çelik, atılan adımın diplomasiye zarar verdiğini kaydederek, "İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin'in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yapacağı konuşmaya işaret eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Çelik, "Bu karar, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesi, BM'yi anlamsız kılma çabasıdır" dedi.