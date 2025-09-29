‘Barış diyorlar silahlanıyorlar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalar kapsamında Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasının adada gerilime neden olduğunu söyledi. Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul'u için gittiği New York'taki Türkevi'nde düzenlediği basın toplantısında, adada egemen iki devlet için mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Tatar, "Rum tarafı, barış ve istikrar istediğini söylüyor ama sürekli silahlanma yapıyor" dedi. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aşırı silahlanmaya gittiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktardıklarını belirten Tatar, "Bu aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor, daha fazla gerilime ve tedirginliğe neden oluyor" dedi.