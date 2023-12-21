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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Barış için tek yol iki devletli çözüm

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Barış için tek yol iki devletli çözüm
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80. Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlayan eş başkanlar İsmail Emrah Karayel ve Sergey Lagodinksy, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun her alanda güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bildiride, şunlar kaydedildi: "Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele almış, ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ve sınamalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışa yönelik sürecin başlatılması, her iki tarafın şiddet eylemlerini durdurması ve sivil kayıpların derhal son bulması yönünde çağrıda bulunmuşlardır."
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Barış için tek yol iki devletli çözüm
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