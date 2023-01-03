"Barış istiyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Suriye'de hedefimiz belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Lula'nın yemin törenine katılmak için gittiği Brezilya dönüşü ziyarete eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

SURİYE MUHALEFETİYLE TÜRKİYE ARASINDA TEMAS

Suriye muhalefetiyle Türkiye arasında temas oldu. Suriye muhalefeti ile hem Dışişleri Bakanlığında hem de diğer ilgili kurumlarda görüşmeler yapıldı. 3 Ocak öğleden sonra muhalefetin temsilcileriyle ben de görüşeceğim. Aslında, muhalefet, rejimle epeydir müzakere ediyor. Astana'da, Cenevre'de müzakere ediyorlar. Ama bugüne kadar bir netice alamadılar. Biz bu anlamda BM liderliğinde devam eden siyasi süreç çerçevesinde karşılıklı bir mutabakattan bahsediyoruz.

Önümüzdeki süreçte, rejimle siyasi düzeyde yapacağımız görüşmelerden önce muhalefet ile görüş alışverişinde bulunacağız. Muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz. Dolayısıyla biz muhalefete rağmen bir adım atmıyoruz. Bu süreç, onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor, "Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esad'a teslim edecek" Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur, ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması, dönen insanlara gerekli imkanların sağlanması önemli. Burada BM'nin angajmanı da özellikle çok önemli. Hatta göçten etkilenen AB ülkelerinin ve AB'nin de angajmanı olacak tabi ki.

TEMEL HEDEFİMİZ KALICI BARIŞ

ABD'den bize "bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Suriye'de temel hedefimiz, kalıcı bir istikrarı, barışı tesis etmek, terörden arındırmak, sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumak. Muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz.

GERİ DÖNÜŞLER İÇİN REJİMLE ANGAJMANA GİRİLMESİ GEREK

Hem Türkiye'den ve hem diğer komşu ülkelerden Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için rejimle angajmana girilmesi gerekiyor. Diğer komşu ülkeler de böyle düşünüyor. Güvenlik, geride bırakılan malların iadesi, oraya dönüldüğü zaman hangi imkanların sağlanacağı önemli. Eğitim, çocukların eğitimi önemli, sağlık önemli, hayatlarının idame ettirebilmesi için istihdam yaratıcı projelerin gerçekleştirilmesi önemli. Uluslararası toplumun rejimle angajmanı bu nedenle önemli. Rejim Suriyelilerin dönmesi konusunda işbirliği yapmak istediğini söylüyor.Ama sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yazdığı gibi, "insanları rejime teslim et, rejim ne yaparsa yapsın şeklinde" bir yaklaşımımız yok.