Barış masası Türkiye’de kuruluyor

Etkin diplomasisiyle barışın anahtarı olarak görülen Türkiye, bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı. RİYAD'DA GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere ikili ilişkilerini görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes sürecinin yürütülmesi için Washington "özel temsilciler" görevlendirilmesi önerisinde bulundu. Bu özel temsilcilerden biri Ukrayna, diğeri ise Ortadoğu konusunu çalışacaktı.

Ancak Moskova, bu konular da dahil olmak üzere tüm süreçlerin daha sağlıklı yürüyebileceğine atıfla "büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleşmesi" yönünde görüş bildirdi. Moskova ve Washington'da büyükelçiliklerin çalışmalarının canlandırılması durumunda daha efektif ve direkt bir iletişim gerçekleşebileceği kaydedildi. Lavrov, hafta başındaki Ankara ziyaretinde ABD ile diyalog kanallarının tüm konuları kapsayacak şekilde yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını ifade etti. Lavrov, bu anlamda geçtiğimiz hafta teknik düzeyde 2 görüşme gerçekleştirildiğini ve bu hafta kapsamlı istişareler yapılacağını kaydetti.

WASHİNGTON VE KİEV ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Kiev yönetimi ile mineraller konusunda anlaşma sağlandığını ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile imzaların bu hafta Washington'da atılacağını söyledi. Zelenski'den henüz bir açıklama gelmedi ancak BBC'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili de ABD'yle mineral anlaşması konusunda uzlaştıklarını söyledi. Merak edilen anlaşmanın ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmadı.

'ANKARA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. Fidan, Ukrayna savaşının sonlandırılması hakkında "Türkiye, bölgenin güçlü bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır" dedi. Fidan ayrıca "Netanyahu'nun Suriye ile ilgili son söylemleri İsrail'in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir" dedi.