Barış masasına günler kala yoğun saldırı
Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri turuna günler kalan taraflar yoğun saldırılarını sürdürüyor. ABD arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da masaya oturması beklenirken dün Rusya, Ukrayna'nın Saratov bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, sivil altyapı tesislerinde hasar oluştuğunu bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü ve enerji altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de "Rusya, Ukrayna'nın kritik altyapısına balistik füzeler fırlatarak üçlü görüşmelere hazırlanıyor" dedi.
Haber Girişi