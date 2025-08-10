Barış sürecine tam destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde barış için ortak deklarasyon imzalanması Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise barışın sağlanmasının sadece iki ülke için değil Kafkaslar'ın genelinde huzur ve refah anlamına geldiğini belirterek, "Kalıcı barış, ülkemizin Kafkaslar'la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacaktır. Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacaktır. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir. Sayın Paşinyan, çeşitli kesimlerin muhalefetini göğüsleyerek ülkesi için barışı savunduğu için takdiri hak ediyor. İyi komşuluk ve sınırlara karşılıklı saygı duyulan bir ortam, herkesin lehine olacaktır. Türkiye olarak Kafkaslar'da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

'BİZE ÖNCEDEN BİLGİ VERİLDİ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında önceki gün imzalanan ortak deklarasyonun bölge istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Fidan, "Metnin dışında olan birkaç tane husus var. Bunlardan biri Zengezur Koridoru. Bu şartların da oluşmasıyla paraf altına alınmış metinlerin imza altına alınacağını inşallah gelecek dönemde görmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın imzalanmasından itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile uzun bir görüşme yaptığını bildiren Fidan, "Öncesinde zaten bizlere bilgi verilmişti. Ama bizim bilgi verildiği şekliyle mi oldu, başka detaylar var mı yok mu? Onları gözden geçirme imkânımız oldu. O esnada koridorla ilgili konuları da görüştük" dedi.

HAYIRLI BİR GELİŞME

Bakan Fidan "Tabii burada beraber, vizyonumuzdaki, stratejimizdeki koridor hayata geçerse Avrupa'dan başlayıp Asya'nın derinliklerine kadar kesintisiz gidecek bir ulaştırma koridorunun önemli bir ayağı olacak Zengezur Koridoru. Bu, Türkiye'yi Kafkaslar üzerinden, Hazar üzerinden sadece Orta Asya'ya değil, direkt olarak Türk dünyasına bağlayacak. Türk dünyasını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak. Avrupa'yı Türkiye üzerinde daha Asya'nın derinliklerine bağlayacak. Çok maksatlı bir yol olacak. Ben çok hayırlı bir gelişme olacağını düşünüyorum. İnşallah kısa zamanda hayata geçer" dedi.