Barış uzakta

ABD/İsrail-İran savaşında barış arayışları sürüyor. İran, ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine dün yanıt verdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran, ABD'nin saldırıları bitirmek için önermiş olduğu metne cevabını arabuluculara gönderdi. İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu, nükleer faaliyetlerin askıya alınmasının kabul edilmediği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. İran'ın teklifini incelemediğini ve hiç beğenmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" dedi. Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

ABD ÜSLERİ HEDEFTE

Tüm diplomatik girişimlere rağmen tarafların karşılıklı tehdit ve restleşmeleri gerilimi daha da tırmandırıyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon her geçen gün yükseliyor. İran, ABD'nin İran'ın ticari gemileri ve petrol tankerlerine müdahale etmesi halinde ABD'ye ait hedeflerin ateş altına alınacağını bildirdi. İran lideri Mücteba Hamaney, Silahlı Kuvvetlerin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile yaptığı görüşmede orduya "düşmanla" mücadelenin sürdürülmesi için yeni emirler verdi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani ise hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehlike ve tehditlere karşı hazır beklediğini söyledi.

İSRAİL, IRAK ÇÖLÜNDE GİZLİ ÜS KURDU

İsrail'in, Irak çölünde gizli bir üs kurduğu ortaya çıktı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de olduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli askeri karakol kurduğunu öne sürdü. İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi. Habere göre İsrail, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenledi.

İRAN'DAN YAPTIRIMLARA UYAN ÜLKELERE TEHDİT

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi.

FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.