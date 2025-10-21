Barış uzakta savaşa hazırlık

Avrupa'nın geleceğini belirleyecek olan Rusya- Ukrayna savaşında yine bir çıkmaza girildi. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmedeki konuşulanların basına sızdırılması krizi yine derinleştirdi. Financial Times ve Reuters, Trump'ın Zelenski'yi Donbas'ı Rusya'ya bırakmaya zorladığını yazdı. Financial Times'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Zelenski'ye "Eğer bir anlaşma yapmazsan, Putin isterse seni yok eder" dediğini aktardı. Reuters'ın aktardığına göre de Trump, "Toprakların yüzde 78'i zaten Rusya'nın kontrolünde" dedi. Tek tek zorunlu askerliği geri getiren Avrupa ülkelerindeki olası savaş hazırlığı da son sürat devam ediyor. Avrupa'da çok sayıda ülke daha önce sağlık acil durumu için hazırlanmaya başladı, sığınakların sayısını artırdılar ve silah tedariklerini artırma kararı aldılar. Savaş hazırlığına dair son haber Almanya'dan geldi.

YİYECEK VE PİL TUTUN

Alman Nüfus Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, 'Savaş ihtimali, birkaç yıl öncesine göre artık o kadar da imkânsız görünmüyor' uyarısında bulunarak, 3 ila 10 günlük erzak stoklanmasını tavsiye etti. Euronews'ün haberine göre kurum ayrıca, kriz anlarında bilgi almak için bir uyarı uygulaması kullanmayı öneriyor. Ancak elektrik kesintilerine karşı, pilli radyo, krank veya güneş enerjili el feneri, ve kamp ocağı gibi alternatif bilgi ve yaşam destek araçlarının da bulundurulması isteniyor.

KRİZİN ANAHTARI DONBAS

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk ve Luhansk, savaşın anahtarı konumunda. Donetsk ve Luhansk'in yer aldığı Donbas bölgesi, zengin kömür rezervlerine sahip. Burası savaş öncesinde yaklaşık 6.5 milyon nüfusa sahipti. Rus ordusu ve Rusya yanlısı güçler, 2014'ten bu yana Donbas'ın yaklaşık yüzde 87'sini ele geçirdi.

ZELENSKI: BUDAPEŞTE'YE GİDEBİLİRİM

Ukrayna lideri Zelenski, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından önümüzdeki günlerde Macaristan'da gerçekleştirilmesi beklenen zirveye dair konuştu. Zelenski, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte'de yapılacak ikili zirveye davet edilmesi halinde katılabileceğini söyledi. Rusya tarafı ise toprak anlaşmazlığı gibi konuların çözüme kavuşturulmadan Putin'in Zelenski ile bir araya gelmeyeceğini dile getiriyor.

AB'DEN TOPRAK CEVABI

Beyaz Saray'daki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın toprak tavizinde bulunup bulunmamasıyla ilgili "Eğer Rusya'nın istediklerini almasına göz yumarsak, bunun daha fazlasını göreceğiz. Tarihte bunu defalarca gördük. Bu nedenle tutumumuz açık: Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda Rusya'ya bu savaşı durdurması için baskı uygulamak" diye konuştu.