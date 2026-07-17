Barışın adresi Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi. Sybiha, ülkesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ateşkese hazırız. Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Olabildiğince diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız" dedi.

FİDAN: DESTEĞE HAZIRIZ

Hakan Fidan da "İstanbul görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. Bakan Fidan, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Savaşın, Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. (Karadeniz) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA FEDEROV'A DESTEK PROTESTOLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'u görevden almasına yönelik protestolar ülke geneline yayıldı. Kiev'de toplanan kalabalıklar, Ukrayna milli marşını söyleyip AB bayrakları sallayarak, "Fedorov'u geri getirin" sloganları attı. 35 yaşındaki Fedorov, Ukrayna insansız hava araçlarının mimarı olarak biliniyor. Ukraynalılar ve medya, Fedorov'u Zelenski'den sonraki potansiyel devlet başkanı olarak görüyor.

ZELENSKİ: AB ÜYESİ OLMAYI HAK EDİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmayı hak ettiğini bildirirken Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerine saldırılarını sürdürdü.