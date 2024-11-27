Barışın anahtarı Türkiye

Coğrafyasındaki üstünlüğü, jeopolitik konumu ve krizlerdeki çok yönlü diplomasisi gibi faktörler bölgesel ve küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin önemini anlaşılır kıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için önümüzdeki günlerde Türkiye ile birlikte hamle yapacaklarını açıkladı. Bu, krizlerin çözümünde Türkiye'nin anahtar ülke rolünü bir kez daha ortaya koydu. Gazze'deki soykırımın durması için yoğun diplomasi yürüten Türkiye; Kıbrıs, Nahçıvan, Acaristan, Afganistan, Libya, Irak, Suriye ve Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de barışın tesisi için sorumluluk almaya hazır.Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Serhat Ulağlı, "Gazze katliamı sürecinde uluslararası platformlarda tepkisini en sert şekilde dile getiren Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel barış için de önemli bir rol oynadığı artık daha net olarak anlaşılmıştır. Türkiye'nin özellikle İslam coğrafyasındaki stratejik ve politik üstünlüğünün yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, İran krizinde, Suriye-Irak bölgelerinde oynamış olduğu etkin ve yapıcı rolün bir yansıması olarak bugün Türkiye artık taraf ülke statüsündedir" dedi.