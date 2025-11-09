Barışın sembolü Mostar dimdik ayakta

Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 32. yılı. Ülkedeki kanlı savaşta Hırvat topçu birlikleri, Türk ve Müslüman kültürel mirası yok etmek amacıyla Mostar Köprüsü'nü hedef aldı. Türk mimarlık tarihinin önemli eserlerinden olan köprü, Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışları sonucu, 32 yıl önce 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömüldü. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı. Bugün barış ve hoşgörünün sembolü olan, şehirdeki farklı din ve etnik kökenlerden insanların yeniden yakın ilişki kurmasında önemli bir rolü bulunan Mostar Köprüsü'nün yıkılışı, her yıl 9 Kasım'da törenlerle anılıyor. Köprü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne eklendi. Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Mostar Köprüsü, Osmanlı mimarlık tarihinin en önemli ismi olarak görülen Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edildi.