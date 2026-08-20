Barrack Türkiye’nin sağduyusuna dikkat çekti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Türkiye'ye doğru ilerleyen uçaklar tespit edildi ve Türkiye karşılık vermeye hazırlanabilirdi. Neyse ki sağduyulu yaklaşım durumun tırmanmasını engelleyebildi" değerlendirmesini yaptı. Barrack, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz" dedi. Barrack'ın süreçteki tutumu ABD'nin de İsrail'in "zıvanadan çıkan" haline tahammülünün sınırda olduğu şeklinde yorumlandı.
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