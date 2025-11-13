Barrack’tan dikkat çeken Trump-Şara zirvesi değerlendirmesi: Orta Doğu’da dönüm noktası

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi zirveyi değerlendirdi.

Bu haftanın, Orta Doğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Barrack, "Bu hafta yapılan samimi ve verimli görüşmede, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Şara, aralarındaki ortak inancı yeniden teyit etti: Artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Şara'nın, Beyaz Saray'da DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma konusunda kararlılığını gördüğünü belirten Barrack, bunun "Suriye'nin terörizm kaynağından terörizmle mücadele ortağına dönüşümünü" simgelediğini ifade etti.

Barrack, Suriye halkının sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda gelişmesini sağlamak için güçlü bir hamleye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ülkeye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması konusunda ABD Kongresi'ne çağrı yaptı.