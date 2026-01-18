Barrack'tan Suriye açıklaması: "Yapıcı çabaları takdir ediyoruz"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG’yi vardıkları ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabaları nedeniyle takdir ettiğini belirtti.
Tom Barrack, sosyal medya platformundan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Bu anlaşmanın, "birleşmiş Suriye" için diyalog ve işbirliğinin önünü açtığını belirten Barrack, ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterilen yapıcı çalışmalardan dolayı tarafları takdir ettiğini aktardı.
Barrack, paylaşımında "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.