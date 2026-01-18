Barrack'tan Suriye açıklaması: "Yapıcı çabaları takdir ediyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini kaydeden Barrack, kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını aktardı. Barrack, söz konusu çabaların, tüm vatandaşların, çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracağını ifade etti.