Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Barselona'nın amacının İsrail'e karşı diğer ülkelerdeki yerel kurumların "sessizliğini bozmak ve bunu teşvik etmek" olduğunu kaydeden Colau, "sistemsel ayrımcılığı sona erdirmek ve barış için çalışan Filistinli ve İsrailli kuruluşlarla çalışmalarına devam edeceklerini" vurguladı.

Barselona aldığı kararla, 1998 yılında Tel Aviv Belediyesi ile imzaladığı kardeş şehir protokolünü de askıya aldı.

Colau, "100'den fazla STK ve Barselona sakinlerinden toplanan 4 binden fazla imza ile bizden İsrail devleti ile ilişkileri kesmemiz istendi. Biz de bunu kabul ettik ve İsrail ile ilişkileri geçici olarak askıya aldık. Barselona kendini barışa adamış ve her zaman işbirliği köprülerine bağlı bir şehirdir." dedi.

İsrail devletine yönelik eleştirilerin asla Yahudi nüfusuna karşı ayrımcılık olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Colau, tepkilerinin bir halka veya bir dine değil bir hükûmete karşı olduğunu kaydetti.