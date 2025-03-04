Barselona iki turist otobüsü çarpıştı: 4’ü ağır 34 yaralı

Barselona yerel yönetim yetkilileri, basına yaptıkları açıklamada, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını söyledi.

Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saat 14.45'te (TSİ 16.45) meydana gelen kazadan dolayı kent merkezinde uzun süre trafiğin aksadığı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Katalonya'da dün akşam düzenlenen karnaval etkinliklerinin ardından farklı yerlerde meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.