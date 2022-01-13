Barselona’daki terör saldırısı hakkında flaş iddia! Arkasında İspanya gizli servisi mi var?

İspanya'da suç örgütü kurma, kara para aklama, rüşvet gibi 30 kadar suçtan yargılan emekli komiser ve iş insanı Jose Manuel Villarejo, Barselona'daki saldırının arkasında İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) olduğunu ileri sürdü.

Villarejo, tutuksuz yargılandığı bir davanın görüldüğü Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanyol gizli servisinin bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı Katalonya'nın İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için farklı örgütleri kışkırttığını, 17 Ağustos saldırısının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Villarejo, "sonuçlarını kötü hesaplayan dönemin CNI Başkanı Felix Sanz Roldan'ın büyük hatası sonrasında 17 Ağustos'taki saldırının olduğunu" savundu.

"Emekli olsam da tutuklanmama (Kasım 2017) kadar CNI ile çalışmaya devam ettim." diyen Villarejo, "Amaç hiçbir zaman bir terör saldırısını teşvik etmek değildi elbette ama birçok kez suç örgütlerini kışkırttılar. Bunu, Katalonya'ya riskte olduğu görünümü vermek ve İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için yaptılar." şeklinde konuştu.