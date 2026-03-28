Barzani’nin konutuna bombalı saldırı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi drone saldırısıyla bombalandı. Olayın ardından Irak Başbakanı Sudani, Barzani'yi telefonla arayarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Başbakan Sudani "haksız" olarak nitelendirdiği bu saldırıyı sert bir dille kınadı.

Olayın derhal aydınlatılması gerektiğini belirten Sudani; saldırıyı soruşturmak, faillerin kimliklerini tespit etmek ve haklarında yasal işlem başlatmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda, Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin güvenlik kurumlarından yetkililerin yer alacağı "ortak bir güvenlik ve teknik ekibi" kurulması talimatını verdi. Bölgede tırmanan gerilime ve savaş ortamına atıfta bulunan Başbakan Sudani, net bir mesaj vererek şunları kaydetti: "Hükümetimiz, hiçbir yasa dışı oluşumun ya da bölgesel ve uluslararası tarafın Irak'ı şu anda bölgede yaşanmakta olan çatışma ve savaşların içine çekmesine asla izin vermeyecektir." Bölgesel Yönetimin Başkan Yardımcısı Kubad Talabani, Başkan Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutunun hedef alınmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirerek, yasa dışı silahlı gruplara karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.