Başakşehir’de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü

"BOMBA GİBİ BİR ŞEY PATLADI"

Olay yerine yaşananları anlatan Mustafa Aslantürk, "Evde laptopumla çalışma yaparken eşim 'Bomba gibi bir şey patladı' dedi. Bölgeye yakın oturuyorum, koşarak geldim. Bir de baktım ki bu mevcut kazayı gördüm.