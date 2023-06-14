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Giriş Tarihi: 14.6.2023 22:48 Son Güncelleme: 14.6.2023 23:00

Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü

İstanbul Başakşehir'de tam anlamıyla faciadan dönüldü. İETT otobüsü,  şöförünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti, ardından bariyerleri aşan otobüs 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada otobüsün boş olması faciayı engellerken, otobüs şoförü Mevlüt Kınay ağır yaralandı.

DHA
Başakşehir’de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü

Başakşehir'deki kaza, saat 20:30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Fenertepe İETT peronlarından boş olarak seferine başlayan Mevlüt Kınay yönetimindeki otobüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken otobüs şoförü Kınay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ters şeride geçti.

7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ!

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri geldi.

ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR!

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kınay'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kaza sonrası trafiğe kapanan yan yol, otobüsün çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

"BOMBA GİBİ BİR ŞEY PATLADI"
Olay yerine yaşananları anlatan Mustafa Aslantürk, "Evde laptopumla çalışma yaparken eşim 'Bomba gibi bir şey patladı' dedi. Bölgeye yakın oturuyorum, koşarak geldim. Bir de baktım ki bu mevcut kazayı gördüm.

Burası ana baba günü olmuş, itfaiyeler, ambulanslar toplanmış. Burada gördüğünüz gibi otobüs hem karşı şeride ters yöne girmiş, hem de demirleri parçalamış aşağı düşmüş. Bir sürücü kursu eğitmeni olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çok kez aradım.

'İETT otobüs şoförleri otobüs kullanmasını bilmiyorlar, lütfen söyleyin suratlı gitmesinler çok süratli gidiyorlar, lüzumsuz şerit değiştiriyorlar, taksileri solluyorlar' dedim. Sen bir otobüssün taksileri sollayamazsın" dedi.

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Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
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