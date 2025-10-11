Başbakan Lecornu: Fransa’nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmeli
Fransa’da süregelen siyasi belirsizlik sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni hükümeti kurmakla yeniden görevlendirilen Başbakan Sebastien Lecornu görevi kabul ettiğini ifade ederek, “Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmelidir” dedi.
Başbakan Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen, yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki sorunları çözmek için görevi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
"FRANSIZLARI ÇİLEDEN ÇIKARAN KRİZE SON VERİLMELİ"
Uzun süredir devam eden siyasi kargaşaya dikkat çeken Lecornu, "Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa'nın imajına, çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa son verilmelidir." dedi.
"KAMU MALİYESİNİN DÜZELTİLMESİ KAÇINILMAZ"
Yeni dönemde hükümetin önceliklerine değinen Lecornu, parlamentoda yapılan istişarelerde tüm konuların açıkça tartışılıp sonuçlandırılacağını vurguladı.
Kamu maliyesinin düzeltilmesinin Fransa'nın geleceği açısından kritik olduğunu ifade eden başbakan, "Hiç kimse bu gereklilikten kaçınamaz." dedi.
YENİ KABİNE 2027 SEÇİMLERİNDEN UZAK DURACAK
Lecornu, yeni kabinede yer alacak isimlerin 2027 başkanlık seçimlerinden uzak durmayı taahhüt edeceğini ve hükümetin "yenilenme" ile "yetkinlik çeşitliliğini" yansıtacağını ifade ederek, "Bu görevi başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.