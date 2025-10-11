Başbakan Lecornu: Fransa’nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmeli

Başbakan Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen, yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki sorunları çözmek için görevi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

"FRANSIZLARI ÇİLEDEN ÇIKARAN KRİZE SON VERİLMELİ"

Uzun süredir devam eden siyasi kargaşaya dikkat çeken Lecornu, "Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa'nın imajına, çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa son verilmelidir." dedi.