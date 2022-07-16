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Giriş Tarihi: 17.7.2022

Başbakan Yardımcısı Wilmes, eşine bakmak için istifa etti

Başbakan Yardımcısı Wilmes, eşine bakmak için istifa etti
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin tümörü tedavisi gören eşine destek olmak için istifa etti. Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu. Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Wilmes, son kararını kamuoyuna açıkladı. Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, hükümetin temel dayanaklarından olan güçlü bir dışişleri bakanını kaybetmekten üzüntü duysa da, Wilmes'in tercihini hayranlıkla karşıladığını söyledi.
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Başbakan Yardımcısı Wilmes, eşine bakmak için istifa etti
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