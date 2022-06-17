Başbakandan itiraf: Anlaşma sona erecek

Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç'ten itiraf gibi açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Sosyal Demokrat Parti ve terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh ile yapılan ve terör örgütüne destek içeren anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi. 3 ay sonraki seçimlere dikkati çeken Andersson, Kakabaveh'in milletvekilliğinin sona ereceğini, böylelikle kendisiyle yapılan anlaşmanın geçerliliğini yitireceğini dile getirdi. Muhalefet partileri, Sosyal Demokrat hükümeti, Kakabaveh ile anlaşmayı devam ettirerek NATO sürecini tehlikeye atmakla suçlamıştı.Kakabaveh, İsveç hükümetinin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini istemiş, aksi halde bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durumu eleştiren Svensktidskrift Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amanda Wollstad "Bu çok saçma, İsveç'in güvenliğini ve dış politikasını ilgilendiren bir konuda vahşi siyasetçi Kakabeveh'in bizi yönetmesine izin veremeyiz" demişti.