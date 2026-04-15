Başına talih kuşu kondu: 1 milyon avroluk Picasso eserine sadece 100 avroyla sahip oldu!
Fransa'da bir kişinin, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki bir eserine 100 avroya sahip olduğu belirtildi. Paris'te yaşayan Ari Hodara, satın aldığı 100 avroluk biletle çekilişe konu olan Picasso eserinin yeni sahibi oldu.
Yerel medyadaki haberlere göre, merkezi Fransa'da bulunan Alzheimer Araştırma Vakfı, Alzheimer hastalığı araştırmalarının yararına çekiliş düzenledi.
"100 AVROYA 1 PİCASSO" ÇEKİLİŞİ
"100 avroya 1 Picasso" başlıklı çekilişte, katılımcılara Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki "Head of a Woman" (Bir Kadının Başı) eserinin verileceği duyuruldu.
Çekiliş kapsamında 120 bin bilet, 100 avroya dünya genelinde çevrim içi olarak satışa sunuldu.
BİLET GELİRLERİ ALZHEİMER ARAŞTIRMA VAKFINA BAĞIŞLANACAK
Çekiliş kapsamında biletlerin satışından elde edilen gelir, Alzheimer Araştırma Vakfına bağışlanacak.
Picasso, "Head of a Woman" eserini 1941'de tasvir etmişti.