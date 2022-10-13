Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:24Son Güncelleme: 13.10.2022 11:34
Başkan Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi
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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı için Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi.
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Başkan Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi