Başkan Erdoğan, Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi.