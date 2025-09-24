Başkan Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde "Sıfır Atık" vurgusu: İklim değişikliğinde kilit rol oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"466 MİLYON TON EMİSYON AZALTIMI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"İklim politikalarımızı enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik.

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz.

"SIFIR ATIK HAREKETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KRİTİK ROL OYNADI"

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda teknoloji alanındaki iş birlikleri elzemdir.

Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim.

Bu düşüncülerle İklim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."