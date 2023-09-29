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Giriş Tarihi: 29.9.2023 19:34 Son Güncelleme: 29.9.2023 19:57

Başkan Erdoğan davet etmişti! Elon Musk'tan TEKNOFEST teşekkürü: Dört gözle bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bulunduğu ABD'de Spece X kurucusu Elon Musk ile bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan görüşme sırasında Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti. Elon Musk, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın davetine yanıt verdi. Videolu mesaj paylaşan Musk, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan davet etmişti! Elon Musk’tan TEKNOFEST teşekkürü: Dört gözle bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk ile görüşmüştü.

"BEN KENDİSİNİ İZMİR TEKNOFEST'E DAVET ETTİM"

Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım.' dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur."

"GELECEK YIL TEKNOFEST'E BİZZAT KATILACAĞIM"

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Başkan Erdoğan'ın davetine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Musk, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan davet etmişti! Elon Musk'tan TEKNOFEST teşekkürü: Dört gözle bekliyorum
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