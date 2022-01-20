Başkan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’ye kitabını hediye etti

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele'ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beş'ten Büyüktür kitabını hediye ettim. Daha adil ve müreffeh bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.