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Giriş Tarihi: 20.1.2022 21:42 Son Güncelleme: 20.1.2022 21:43

Başkan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti

Başkan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’ye kitabını hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’ye 'Dünya Beş'ten Büyüktür' ile kendi kitabını kitabını imzalayarak hediye etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele'ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beş'ten Büyüktür kitabını hediye ettim. Daha adil ve müreffeh bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti
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