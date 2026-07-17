Başkan Erdoğan, Hakkari’de şenliğe katılan kadınlarla telefonda görüştü

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, yayladaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:

"Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Erdoğan, bir vatandaşın Hakkari'ye davet etmesi üzerine, "İnşallah." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör