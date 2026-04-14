Başkan Erdoğan'dan Macaristan'ın yeni başbakanına seçim tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Magyar ile görüştü.
Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.