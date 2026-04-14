Başkan Erdoğan’dan Macaristan’ın yeni başbakanına seçim tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Magyar ile görüştü.

Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.