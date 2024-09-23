Başkan Erdoğan: İsrail savaşı bölgeye yayıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

Başkan Erdoğan, "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü." dedi.

Başkan Erdoğan, "Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür." dedi.