Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı ile görüştü: İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Osmani'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.