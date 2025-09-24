Başkan Erdoğan, New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi etkinliğine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat,