Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı."