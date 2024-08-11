Başkan Erdoğan Somali-Etiyopya barışı için devrede

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında, iki ülke heyetleri bugün başkentte bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede ikili ilişkiler, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti. Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke. Eritre'nin kendisinden ayrılarak bağımsızlığını da kazanmasıyla deniz bağlantısını kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı. Muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti. Somali hükümeti ise bunun üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.