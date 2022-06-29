Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik zirve: Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, F-16 konuları var...

Türkiye, terörle mücadele konusunda büyük bir zafere imza attı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı. Buna göre; Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacak. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verecek. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddecek. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınayacak. Bu gelişmelerin yankıları sürerken gözler bugün gerçekleşecek Başkan Erdoğan Biden zirvesine kilitlendi...