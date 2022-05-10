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Giriş Tarihi: 10.5.2022 00:50 Son Güncelleme: 10.5.2022 00:57

Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
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