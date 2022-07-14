Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:56 Son Güncelleme: 14.7.2022 13:57

Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Batı Trakya’da Türk azınlığının ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, Batı Trakya halkına da başsağlığı diledi.

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

Mete'nin vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA