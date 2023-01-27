Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a başsağlığı mesajı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, Koruma müdürünün hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan'ın konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. Alçak saldırı sonrasu Başkan Rrcep Tayyip Erdoğan başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.