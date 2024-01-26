Başkan Erdoğan’dan İsveç’in NATO’ya katılımına onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, "NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokol"ün uygun bulunduğuna dair kanunu onayladı. Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Erdoğan'ın kararını memnuniyetle karşılayarak, "Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı" ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise "Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı" değerlendirmesinde bulundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim" diye konuşmuştu. Kristersson, Macar mevkidaşına "Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak" yanıtını verdi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini resmen onayladığını Washington'a bildirdiği anda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da F-16 satışı için Kongre'ye resmi bildirim yapacağını söyledi. Reuters'a konuşan Flake, Başkan Erdoğan'ın yasayı imzalamasının ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışlarını onaylamasına ilişkin hızla adım atılmasına yol açmasını beklediğini ifade etti.