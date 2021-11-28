Başkan Erdoğan’dan Malcolm X’in kızına ‘AY-YILDIZLI’ uğurlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD
'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve suikaste uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın cenaze törenine Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenk gönderdi. New York
'un Brooklyn
kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Şahbaz'ın cenaze namazı, Manhattan
'daki Islamic Cultural Center of New York
'ta kılındı. Şahbaz, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
ve eşi İnci Mercan
ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.