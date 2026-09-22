Başkan Erdoğan’dan New York’ta peş peşe diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.