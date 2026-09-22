Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe diplomasi trafiği
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres başta olmak üzere birçok lider ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını söyledi.
Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiklerini, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.
Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN KATAR EMİRİ AL SANİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.
ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI FAYE'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarına devam ediyor.