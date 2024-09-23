Başkan Erdoğan’dan New York’ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını verecek

KUVET VELİAHT PRENSİ AL-SABAH'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGE İÇİN TEHDİT TEŞKİL EDİYOR"

Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.