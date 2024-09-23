Başkan Erdoğan’dan New York’ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIMA İMZA ATTI"
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.
"İSRAİL HESAP VERMELİ"
Başkan Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli
KUVET VELİAHT PRENSİ AL-SABAH'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.
"İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGE İÇİN TEHDİT TEŞKİL EDİYOR"
Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.