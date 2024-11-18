Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Aile fotoğrafı çekimine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temaslarına devam ediyor.
MIKTA LİDERLER BULUŞMASI'NA KATILDI
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.
G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.
Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.
Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.
AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.