Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Aile fotoğrafı çekimine katıldı

MIKTA LİDERLER BULUŞMASI'NA KATILDI

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.