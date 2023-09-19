Başkan Erdoğan’dan yoğun BM diplomasisi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gündemdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi. Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
AFRİKA'DAKİ GERİLİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASADAYDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yarım saat süren görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı. Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hazır bulundu.
BÖLGESEL MESELELER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi. Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Duda ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.