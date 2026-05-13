Başkan Erdoğan’ın Astana ziyareti stratejik ortaklığın yeni aşaması! Yeni iş birliği başlıkları ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, Ankara ile Astana arasında son yıllarda derinleşen stratejik ortaklığın yeni aşamasına işaret ediyor. Görüşmelerde Orta Koridor’un geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi iş birliği gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Başkan Erdoğan’ın ziyaretinde ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni hedeflerin açıklanması ve ulaştırma projelerinde daha kapsamlı iş birliklerinin gündeme gelmesi de bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine bugün Astana'ya geliyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Astana'da hazırlıklar tamamlandı. Şehrin çeşitli noktalarına Türkiye ve Kazakistan bayrakları yan yana asılırken, resmi görüşmelerin yapılacağı alanlarda yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Geçen yıl Ankara'yı ziyaret eden Tokayev'in ardından gerçekleştirilecek temaslarda, siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma sanayi alanlarındaki yeni iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.
"GENİŞLETİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK"
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Tokayev, gerçekleştirecekleri görüşmelerde, "genişletilmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükselen ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirecek.
Liderler ayrıca Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan ve Tokayev, 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının Gayriresmi Zirvesi'nde yeniden bir araya gelecek.
Öte yandan, Kazakistan'ın başkenti Astana ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır. Astana caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana temasları, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası şekillenen yeni jeopolitik dengeler açısından da dikkatle izleniyor.
Özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hazar hattındaki yeni ticaret ve enerji güzergahları, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğini daha stratejik hale getiriyor.
ORTA KORİDOR, HAZAR GEÇİŞLİ TAŞIMACILIK PROJELERİ, ENERJİ GÜVENLİĞİ, LOJİSTİK BAĞLANTILAR, SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILACAK
Çin ile Avrupa arasında alternatif ticaret rotası olarak değerlendirilen Orta Koridor'da Türkiye ile Kazakistan'ın koordinasyonunun artırılması hedeflenirken, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü miktarının artırılması da gündemde bulunuyor.
Uzmanlara göre Kazakistan'ın enerji kaynakları ve transit ülke konumu, Türkiye'nin Avrupa pazarına açılan lojistik merkez rolüyle birleşince iki ülke bölgesel ölçekte birbirini tamamlayan ortaklara dönüşüyor.