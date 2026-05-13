Başkan Erdoğan’ın Astana ziyareti stratejik ortaklığın yeni aşaması! Yeni iş birliği başlıkları ele alınacak

Bu kapsamda Türkistan kentindeki Kazakistan ile Türkiye'nin ortak eğitim kurumu Ahmet Yesevi Üniversitesi, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliğinin sembol kurumları arasında gösteriliyor.

İki ülke arasındaki ortak tarih, kültürel yakınlık ve eğitim işbirlikleri de ilişkilerin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler yalnızca ekonomi ve siyasetle sınırlı kalmıyor.

Resmi verilere göre Kazakistan'da yaklaşık 4 bin Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni hedeflerin açıklanması ve ulaştırma projelerinde daha kapsamlı iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

TURİZM ALANINDA DA İLİŞKİLER İVME KAZANIYOR

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden Kazak turist sayısı 863 bine ulaşırken, aynı dönemde Kazakistan'a gelen Türk turist sayısı 130 bin olarak kaydedildi.

Kazakistan hükümeti, turizm ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarının ülkede vizesiz kalış süresini 30 günden 90 güne çıkarmıştı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 34 YIL

Türkiye, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler 2 Mart 1992'de resmen kuruldu.

Bugün Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin yanı sıra Almatı, Aktau ve Türkistan'da başkonsoloslukları, Şımkent'te ise fahri konsolosluğu bulunuyor.

Kazakistan'ın ise Ankara Büyükelçiliğiyle birlikte İstanbul, Antalya ve İzmir'de başkonsoloslukları faaliyet gösteriyor.

"Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın 2009 yılında imzalanmasıyla yeni aşamaya taşınan ilişkiler, 2022'de "Genişletilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltildi.

Kazakistan ve Türkiye aynı zamanda TDT'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. İki ülke ayrıca Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda da yakın işbirliği yürütüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör