Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barışa yönelik çabaları dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Batı basını Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki ateşkes çağrılarını ve Avrupa'nın savunmada Türkiye'ye duyduğu ihtiyacı manşetlerine taşıdı.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın barışa yönelik sözleri Avrupa basınına damga vurdu.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

İngiltere merkezli Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına verdiği destek geniş ter tuttu.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Haberde, "NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenskiy'in ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı." ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

ABD merkezli Barron's, "Türkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söyledi" haberini manşete taşıdı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak, en kısa sürede ateşkes sağlanması ve havadan ve denizden saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." sözleri geniş yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Haberde ayrıca, "NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'nın üç yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Ukrayna merkezli Interfax Ukraine'in haberinde, Başkan Erdoğan'ın, "Rusya ile Ukrayna arasında adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanması için savaşan tarafların masaya oturacağı sağlam bir diplomatik temele ihtiyaç var" sözlerinin altı çizildi.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'ye duyulan ihtiyaç Fransa basınında önemli yer edindi.

France 24, "Rusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdır" başlıklı haberinde Avrupa'nın savunması için Türk ordusuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

France 24, "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Washington'un bölgeden uzaklaşmasının ardından Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanması düşünülemez" sözlerine vurgu yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Bir diğer Fransa merkezli basın kuruluşu RFI, benzer başlıklı haberinde Türkiye'nin büyüyen yerli ve milli savunma sanayisine dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisini son yıllarda önemli ölçüde geliştirdiğinin altı çizildi.

Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Haberde, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge raporuna yer verildi. Bu raporda, Türk savunma sanayisinin başarısının arkasındaki neden olarak Romanya ve Polonya dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye satılan Bayraktar TB2 SİHA'larının etkili olduğu bildirildi.

IISS Uzmanı Tom Waldyn, "Avrupa ülkelerine, özellikle AB üyelerine yapılan satışlar, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.