Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barışa yönelik çabaları dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Batı basını Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki ateşkes çağrılarını ve Avrupa'nın savunmada Türkiye'ye duyduğu ihtiyacı manşetlerine taşıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın barışa yönelik sözleri Avrupa basınına damga vurdu.
İngiltere merkezli Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına verdiği destek geniş ter tuttu.
Haberde, "NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenskiy'in ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı." ifadeleri yer aldı.