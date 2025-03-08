Başkan Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor

Haberde, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge raporuna yer verildi. Bu raporda, Türk savunma sanayisinin başarısının arkasındaki neden olarak Romanya ve Polonya dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye satılan Bayraktar TB2 SİHA'larının etkili olduğu bildirildi.

IISS Uzmanı Tom Waldyn, "Avrupa ülkelerine, özellikle AB üyelerine yapılan satışlar, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.