Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi Alman basınında

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında kutlamalar devam ederken, Erdoğan'ın zaferi Alman basınında geniş yer buldu. Spiegel dergisi, Başkan Erdoğan'ın zaferiyle ilgili yayınladığı haberinde, Erdoğan'ın Türkiye'nin önümüzdeki beş yılıyla ilgili sorumluluklarını yetine getirmek için hazır olduğu sözünü hatırlattı.

Focus dergisi, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da destekçilerine önümüzdeki beş yıl boyunca kendisini yönetmesini mümkün kılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.