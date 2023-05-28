Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi Almanya’da coşkuyla kutlandı

Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı kutladı.

Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.